أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة.. عيار 21 بـ2300 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في حين ارتفع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بتراجع الدولار بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، بسبب ما يشهده القطاع المصرفي من اضطرابات، بجانب تسريبات تفيد بتوقف محادثات رفع سقف الديون في الولايات المتحدة، ما يجعل الولايات المتحدة غير قادرة عن الوفاء بالتزاماتها مع يونيو المقبل.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن الأسعار ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بختام تعاملات أمس، وكذلك ارتفعت الأوقية بقيمة 23 دولارًا بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر

وأوضح أن جرام الذهب عيار 21 بدأ تعاملات اليوم عند 2225 جنيهًا، وارتفع إلى 2320 جنيهًا، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2300 جنيه، بينما بدأت الأوقية تداولات اليوم عند 1957 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1980 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2628 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1971 جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1466 جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه.

وتوقع كامل، أن تتجاوز أسعار الذهب بالأسواق العالمية مستوى 2200 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية.