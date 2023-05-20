أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. اعرف جرام 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم في الإمارات، ارتفاعًا بنسبة 1.14% ليصل إلى 7,263.31 درهم إماراتي ما يعادل 1,977.15 دولار أمريكي، بسبب زيادة سعر الأوقية عالميًا، وزاد سعر جرام الذهب لكافة الأعيرة خلال التعاملات الصباحية تباعا، فيما يتحرك سعر الذهب في دول الخليج وفقا للسعر العالمي والذي تحدده عمليات الشراء والبيع بالبورصات، ويتميز بعدم وجود فوارق كبيرة بأسعار الذهب بين المتاجر المختلفة طالما لم يتم احتساب سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم في الإمارات، من خلال المعلن بمتاجر الذهب بالإمارات وذلك للأعيرة وجرامات الذهب المختلفة بدون احتساب المصنعية والضريبة، ويساهم متابعة سعر الذهب بشكل دوري في معرفة اتجاه أسعار الذهب، خاصة عند رصدها بعدة دول.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

بعد زيادة سعر أوقية الذهب بالامارات بضع ريالات منذ الصباح، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الإمارات لجرام الذهب عيار 21، الأكثر إقبالًا من للمصريين، ليباع بسعر 204.2 درهم إماراتي، ما يعادل 55.62 دولار أمريكي، قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 22

وارتفع أيضًا سعر جرام الذهب عيار 22 بالسوق الخليجية خلال تعاملات الصباح، ليباع بسعر 213.93 درهم إماراتي بدون مصنعية، ما يعادل 58.27 دولار أمريكي، وفقا لأسعار الذهب اليوم في الإمارات.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 24

ووفقا لحركة البيع والشراء بمتاجر الذهب بالإمارات المتحدة، فإن أسعار الذهب اليوم لجرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاء ومبيعا بالسوق الخليجي، ارتفعت ليباع عند 233.37 درهم وهو ما يعادل 63.57 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 18

وتفضل الجالية المصرية المقيمة بالإمارات شراء الذهب عيار 18 بتشكيلاته المتنوعة للمشغولات الذهبية، وبعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الإمارات، وصل سعر الجرام إلى 175.03 درهم إماراتي ما يعادل 47.68 دولار أمريكي قبل احتساب المصنعية.