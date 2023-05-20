آراء طلاب الإعدادية في أول أيام الامتحانات بالغربية: «العربي سهل»

في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، حرص العديد من أولياء الأمور على الانتظار أبنائهم أمام مقر اللجان لحين انتهاء الامتحان، وسادت حالة من الهدوء التام داخل وخارج محيط اللجان، وعبر البعض منهم عن سهولة امتحان مادة اللغة العربية، والخط العربي، والاملاء.

امتحان اللغة العربيّة للشهادة الإعدادية

وقال الطالب محمد خميس، لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة العربية كان في مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافيا للإجابة عن الأسئلة، بجانب وجود انضباط داخل اللجان، وامتحان اللغة العربية، كان بدون معوقات، وتم تسليم نموذج الأسئلة في الوقت المحدد له.

ومن جانبه عبر الطالب أحمد محمد، لـ«الوطن»، عن فرحته بسهولة امتحان اللغة العربيه والخط والإملاء، مؤكداً أن الامتحان كان في مستوى الطالب الضعيف والمتوسط، ولا يوجد به أي جمل أو نقاط أو أسئلة غير مفهومة، مشيراً أنه تم الانتهاء من الامتحان قبل الوقت المحدد له، ما منحه فرصة مراجعة إجابته أكثر من مرة للتأكد منها.

أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة 90496 طالبا وطالبة، تم توزيعهم داخل 408 لجان، بينما يؤدي 1978 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية، الامتحانات داخل 15 لجنة.