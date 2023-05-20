انطلاق ماراثون الدراجات والجري بالغردقة بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية

انطلق ماراثون الدراجات والجري على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة نحو 200‪0 لاعب من 16 دولة عربية، وبدأ من شاطئ مريت حتى المدينة الشبابية، تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة، وكيل مديرية الرياضة، وعدد من قيادات الرياضة.

ماراثون للجري والدراجات

من جانبه أشار ممدوح خليفة، وكيل مديرية الرياضة بالبحر الأحمر، لانطلاق الماراثون على هامش ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية بمشاركة وفود من 16 دولة عربية، وهي مصر والسودان وقطر والإمارات وليبيا والأردن ولبنان والجزائر والصومال وموريتانيا وفلسطين والكويت والعراق وتونس والمغرب واليمن.

وقال «خليفة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الماراثون يشمل سباق للدراجات الهوائية والدراجات النارية والجري، ويمتد لعدة كيلومترات، وينتهي عند المدينة الشبابية شمال مدينة الغردقة.

ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية

وشهدت مدينة الغردقة انطلاق فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية في الفترة من 16 وحتى 21 شهر مايو الجاري، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.