إصابة 15 شخصا في مشاجرة بحفل خطوبة بالشرقية.. اختلفوا حول أغنيات الـ«دي جي»

استقبل مستشفى الزقازيق العام 15 مصابا، بينهم سيدات، جراء مشاجرة حدثت في حفل خطوبة بقرية «الزنكلون»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع عدد من الإصابات من النساء والرجال أثناء مشاجرة في حفل خطوبة في قرية «الزنكلون»، بين أهل العريس وأهل العروس من قريتي «الزنكلون» و«بني اشبل».

اختلاف على الأغنيات

وحُرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات، فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وأفادت التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين المدعوين من أهل العريس وأهل العروس، بسبب الاختلاف على أغنيات الـ«دي جي» المذاعة في الحفل، ووقعت المشاجرة ما أدت لاصابة نحو 15 شخصا.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل الحالات المصابة لمستشفى الزقازيق العام، واُتخذت كل الإجراءات الطبية، من تقديم رعايا طبية لهم، وتتابع جهات التحقيقات مباشرة الواقعة فيما تتلقى الحالات الرعاية الطبية.