تقرير: مصر ضمن أفضل 5 منتجين للنفط بقارة أفريقيا في 2023

توقع تقرير حديث صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، زيادة إنتاج دول القارة من إمدادات الطاقة السائلة خلال العام الحالي، بما يزيد مساهمتها بالنسبة لإجمالي الإنتاج العالم بنحو 8%، وألقى التقرير الضوء على نشاط قطاع النفط في أكبر 5 منتجين بالقارة، ومن بينهم مصر، مشيراً إلى هذه الدول تأثرت نتيجة بعض الأحداث العالمية، مثل أزمة الوباء العالمي، ليتراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبل أن يتعافى القطاع مجدداً.

ووفقا لتقرير «نظرة على قطاع الطاقة في القارة السمراء، الحقائق والتوقعات لعام 2023»، فإنَّ كلاً من (نيجيريا وليبيا وأنجولا والجزائر ومصر)، استطاعت خلال الربع الأول من العام الجاري تحقيق معدلات نمو جيدة في إنتاج الطاقة، ليسجل حجم الإنتاج اليومي للقارة الأفريقية من منتجات الطاقة السائلة، نحو 7 ملايين برميل يومياً.

كما أفاد التقرير بأنَّ كافة المشروعات القائمة على استخراج النفط، سواء البحرية أو البرية، ستساهم في توفير إمدادات يومية بمقدار 5.76 مليون برميل، إلى جانب مساهمة كبار منتجي الطاقة السائلة الخمس في القارة الأفريقية، بنحو 80% من اجمالي إنتاج القارة.

إنتاج نيجيريا اليومي يصل إلى 1.3 مليون برميل

وتوقع التقرير زيادة الإنتاج اليومي لنيجيريا إلى 1.3 مليون برميل خلال 2023، استناداً إلى ما تمتلكه من احتياطي هائل للنفط الخام، يقدر بحوالي 37 مليار برميل.

كما لم يغفل ما تعرض له إنتاج البلاد من تراجع حاد خلال السنوات الأخيرة، على خلفية أزمة كوفيد-19 العالمية، وبعض الاضطرابات الداخلية، ولكن بفضل الجهود الحكومية للتصدي لأعمال التخريب وحماية البنية التحتية، والتي بدأت تؤتي ثمارها، لتعاود الإنتاجية الارتفاع.

ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل يوميا لعام 2022

وبالنسبة لليبيا، فعلى الرغم من تأثر إنتاجيتها للطاقة المسالة بشدة على خلفية إندلاع أزمة كوفيد-19 بجانب الظروف الداخلية الأخرى، إلا أنَّ البلاد تشهد في الوقت الحالي تعافي سريع بقطاع الطاقة ليتجاوز حجم إنتاجها اليومي 1,2 مليون برميل في عام 2022.

ويتوقع أن يستقر حجم الإنتاج الليبي من النفط خلال 2023، تزامنا مع تسريع وتيرة عمليات التنقيب عن النفط، في إطار الجهود المبذولة لتعظيم استغلال 48 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام وتسييلها، مما سيسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وأمن الطاقة العالمي.

«كاومبو» يرفع إنتاج أنجولا لـ1.15 مليون برميل

وقاد بدء تشغيل المشروعات الجديدة في الطاقة بأنجولا إلى زيادة هائلة للإنتاجية من 1.13 مليون برميل يومياً في عام 2021، ليصل إلى 1.15 مليون برميل يومياً في 2022، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع «كاومبو»، ومشروع تطوير وحدة «بازفلور» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الذي وقعته مع غانا، وكذلك تطوير المرحلة الثانية من مشروع «Plutoni» ومشروعات أخرى عديدة.

وتوقع التقرير أن تواصل أنجولا النمو في قطاع النفط، بفضل الاستكشافات الجديدة، وضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع، والذي يعاد توجيهه باستمرار نحو مزيد من التوسعات ليحقق خلال العام الحالي إنتجية بمقدار 1.15 مليون برميل يومياً.

الجزائر تسجل إنتاج يومي 1.07 مليون برميل

وتوقع التقرير أيضاً أن تصبح الجزائر بين أكبر المنتجين بالقارة خلال 2023، في ظل استقرار حجم إنتاجها اليومي من مصادر الطاقة السائلة عند 1.07 مليون برميل يومياً، دون تراجع، ساهم في ذلك سعي الحكومة الجزائرية للحفاظ على زيادة إنتاجيتها بمعدلات مستقرة منذ 2020، ليرتفع الإنتاج من 930 ألف برميل يومياً، ليسجل 940 ألف برميل يومياً خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة للعام الماضي، الذي حققت فيه ارتفاع في معدلات الإنتاج اليومي بحجم 1.07 مليون برميل.

فيما تأثر الإنتاج اليومي للجزائر من النفط بتبعات قرار «أوبك بلس» بتخفيض الإنتاج اليومي في 2022، لينخفض إلى 1.06 مليون برميل يوميا، وتشير البيانات إلى امتلاك البلاد احتياطي من النفط الخام يقدر بحوالي 12,2 مليار برميل.

مصر ضمن أكبر 5 منتجين للنفط في أفريقيا بـ460 ألف برميل يومياً

وبالنسبة لمصر، توقع التقرير أن يظل إنتاجها من الطاقة خلال عام 2023 مستقرًا عند مستوى 460 ألف برميل يوميًا، بفضل نجاحها في تحقيق نمو بالقطاع، ليحقق نفس المعدلات على مدار العامين الماضيين.

كما أرجع التقرير تقدم مصر بقطاع الطاقة إلى أعمالها وأنشطتها بالأحواض البرية، وكذلك المشروعات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات العالمية الكبرى والمستقلة.