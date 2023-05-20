السجن سنة مع الإيقاف لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشخص في مشاجرة بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، بحبس شخص سنة مع الإيقاف، بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر في مشاجرة نشبت بينهما مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

وصدر الحكم في الدائرة السابعة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم للجنايات

وكانت نيابة بنها الكلية أحالت المتهم «عمرو ا ع»، محبوس، للمحاكمة، بتهمة إحداث ضرب بالمجني عليه محمد يوسف محمد زاهي، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص قطعة زجاج حادة، وتوجه إليه بالمحل الذي أيقن سلما تواجده به.

تفاصيل إصابة شخص بعاهة مستديمة في طوخ

وأضاف أمر إحالة المتهم إلى جنايات بنها، أن المتهم ما إن ظفر بالمجني عليه حتى جذبه عنوة وعاجله بضربة في العين اليسرى باستخدام قطعة زجاج حادة، واعتدى عليه بالضربه بجوار العين اليمنى، وضربه باليد اليسرى فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.