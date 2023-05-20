خبير علوم جنائية يكشف طريقة عمل القلم السحري.. اعرف العقوبة القانونية لاستخدامه

بعد واقعة الطالبة السورية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصولها على درجة صفر في مادة دراسية بجامعة الشام كلية طب الأسنان، رغم حلها جميع الأسئلة في الورقة الامتحانية وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين صحة كلامها ولكن العجيب في الأمر أنَّ الورقة الامتحانية ناصعة البياض، ولا يوجد بها أي حلول وبالتدقيق من قبل المسؤولين تبين أنَّ الفتاة استخدمت قلم حبر سحري دون علمها فكان الحل الوحيد هو وضع ورقة الإجابة في الثلاجة لتظهر الإجابات كما هو موضح في إرشادات استخدام القلم.

وبالبحث عن القلم السحري، تبين أنَّه رائج بيعه في العديد من المتاجر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وكذلك عبر صفحات «فيس بوك» في مصر، ويتمّ التروّيج له تحت مسمى «لعبة سحرية» ولتعليم الأطفال، ولكن هناك تحذيرات سابقة من جهاز حماية المستهلك من استخدامه، لأنَّه يدخل في نطاق الجرائم مثل النصب والتزوير وغيرها.

وسائل كشف الكلام المخفي من الأوراق

وفي هذا الإطار، يقول اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية والأمنية إنَّ الأقلام السحرية تعمل وفق مواد وتركيبات كيميائية معقدة، ولكن رغم ذلك لا تستطع إخفاء الكلام الذي كان مدون عليها إلى الأبد، ولكن من السهل جداً من الناحية الجنائية اكتشافه بطرق عديدة من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشار «عبدالحميد»، إلى أن إحدى هذه الطرق هي المادة الكيميائية المتعارف عليها بين فرق الطب الشرعي والبحث الجنائي وغيرها من الجهات المعنية إذ توضع مادة «الليمينول» الكيميائية على سطح أملس فتظهر الكلام المخفي على الفور بوضوح شديد، وتوجد أبحاث كثيرة في مصر بالمعامل والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية والطب الشرعي المصري وأساتذة الكيمياء والميكروسكوب، مصر لديها الإمكانيات العالية التي تمكّن من اكتشاف مثل هذه الأفعال بكل سهولة.

وحول تداول هذه الأقلام على مواقع تسويق إلكتروني وصفحات فيس بوك في مصر، أكد أستاذ العلوم الجنائية، أنَّ الحكومة لا تسمح بغير المشروع والمسموح به حتى وإن كان تحت مسمى الألعاب التعليمية للأطفال، التي يمكن استخدامها في العديد من الجرائم الجنائية مثل النصب والتزوير وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري ومبرر من يروّج لهذا القلم في الأسواق هو باطل بطلاناً مطلقاً وإذا تمّ استخدامه سيتمّ معاقبة مستخدمه طبقاً للجريمة التي استغله لارتكابها.

العقوبة القانونية لاستخدام القلم السحري

وعن العقوبة القانونية لاستخدام القلم السحري، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض أنَّ هناك العديد جرائم النصب قد تفقد الشخص ممتلكاته أو حتى الزج به في مصائب واحتيالات لا قبل له بها، وهو ما يعاقب عليه طبقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات التي تعالج جريمة النصب وتضع أركانها وتفاصيل صور الطرق الاحتيالية على سبيل الحصر بالآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد على 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور».