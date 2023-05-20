اعرف موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023.. تعليمات مهمة لشركات السياحة

موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023، من الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الحجيج، لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1444-2023، للاستعداد وبداية تحضير أي متعلقات سواء كانت دينية أو شخصية، وترصد بوابة «الوطن» في السياق الآتي موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023.

موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023

أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات مهمة بشأن موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023، لكل شركات السياحة ووكلاء السفر المعنيين بهذا الأمر، وهو عدم قبول أو إصدار تذاكر لأي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواع الرحلات المنطلقة إلى جدة المدينة، بداية من يوم الثلاثاء 30 مايو من العام الحالي 2023 حتى يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

وتأتي تعليمات موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023، وفقًا للتعليمات التي صدرت من سلطة الطيران المدني السعودي.

موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023

وحددت شركة مصر للطيران، موعد انطلاق رحلات الحج 1444-2023، لنقل الحجاج من مبنى الرحلات إلى المدينة المنورة وجدة، بداية من يوم 10 يونيو للعام الحالي 2023، حتى يوم 23 يونيو للعام نفسه، منوهة إلى أنَّ رحلات العودة لمصر تبدأ يوم 1 من شهر يوليو 2023 حتى يوم 13 يوليو من العام نفسه.