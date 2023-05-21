رسوم تراخيص المحال المؤقتة.. تصل إلى 8 آلاف جنيه حسب المساحة والموقع

حددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 رسوم التراخيص المؤقتة للمحلات فى القرى والأحياء والمدن، حيث تختلف حسب مساحة النشاط التجارى وأدناها يكون فى القرى والكفور برسم ألف جنيه أما الحد الأقصى يكون فى الأماكن المتميزة يصل إلى 8 آلاف جنيه.

القرى والكفور

وأقر قانون المحال رسوم التراخيص المؤقتة للمحلات فى القرى والنجوع والكفور فهى تتراوح من ألف إلى 1300 جنيه حسب مساحة المحل، ففى حالة مساحة المحل من متر إلى 15 مترا يكون رسم الترخيص المؤقت 1000 جنيه، وإذا كانت مساحة المحل من 16 حتى 30 مترا تكلفة الترخيص المؤقت 1100 جنيه، ومساحة المحل من 31 إلى 50 مترا تكون الرخصة المؤقتة ب1150 جنيها، ومساحة المحل من 51 إلى 70 مترا تكون الرخصة المؤقتة ب 1200 جنيه، وإذا زادت مساحة من 71 حتى 90 مترا تصل الرخصة المؤقتة 1250 جنيها، وإذا كانت مساحة المحل 91 مترا فأكثر تكون تكلفة الرخصة المؤقتة 1300 جنيه.

رسوم التراخيص المؤقتة بالمدن والأحياء

وفيما يتعلق بالرخصة المؤقتة للمحلات فى المدن والأحياء فهى حسب المساحة، إذا كانت مساحة المحل من متر إلى 15 مترا تكون الرخصة المؤقتة 1000 جنيه، وإذا كانت مساحة المحل من 16 إلى 30 مترا تكون الرخصة 1500 جنيه، ومساحة المحل من 31 إلى 50 مترا قيمة الرخصة المؤقتة 2000 جنيه، ومساحة المحل التجارى من 51 إلى 70 مترا تكون الرخصة المؤقتة 2500 جنيه، ومساحة المحل من 71 حتى 90 مترا تكون قيمة الرخصة 3000 جنيه، وإذا زادت مساحة المحل عن 91 مترا فأكثر تكون التكلفة 3500 جنيه.

رسوم التراخيص فى المدن الجديدة

أما تكلفة الرخصة المؤقتة للمحال العامة فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة، إذا كانت مساحة المحل من متر إلى 15 مترا تكون الرسوم 2000 جنيه، ومساحة المحل من 16 حتى 30 مترا تكون الرسوم 2500 جنيه، ومساحة المحل من 31 حتى 50 مترا رسم الترخيص المؤقت 3000 جنيه، ومساحة المحل من 51 حتى 70 مترا يكون الرسم 3500 جنيه، واذا تراوحت المساحة ما بين 71 حتى 90 مترا يكون الرسم 4000 جنيه، وإذا زادت المساحة عن 91 مترا فأكثر يكون رسم الترخيص المؤقت 5 آلاف جنيه.

وفى الأماكن المتميزة يتراوح رسم الترخيص المؤقت للمحال من 3 إلى 8 آلاف جنيه وذلك حسب مساحة النشاط التجاري.