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رئيس شعبة الدواجن: الأسعار مستقرة ولا توجد مشكلات في الأعلاف

كتب:

مريم حنفي
06:23 م | الجمعة 19 مايو 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

تواصل أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، استقراراها التي عليه منذ فترة طويلة، ويرجع سبب ذلك إلى عدة أسباب، توضحها شعبة الدواجن لـ«الوطن» في السطور التالية. 

استقرار أسعار الدواجن 

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البيضاء مستقرة في السوق المحلي الفترة الحالية، دون أي تغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما أن الأسواق خالية تماما من أي مشكلات متعلقة بالدواجن أو الأعلاف. 

سبب استقرار أسعار الدواجن

أضاف «السيد»، أن سبب استقرار الأسعار حاليا، التوازن بين المعروض من الدواجن، وإقبال المواطنين على الشراء، وتعتبر حالة الاستقرار في الوقت الراهن طبيعية وعادلة، للحفاظ على المربي والمنتج الصغير. 

أسعار الدواجن اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدجاج الأبيض يبلغ اليوم داخل المزرعة 64 جنيها، والتنفيذ الفعلي 78 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 إلى 170 جنيها، وبالنسبة لسعر الشيش طاووق والأوراك 150 جنيها، حيث تختلف الأسعار حسب المنطقة. 

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