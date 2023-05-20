خبير يقدم 4 نصائح للتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.. عالم مليء بالفرص

اصبح التسويق الإلكتروني أحد اهم مصادر الدخل لدى الشباب، خصوصا من لديه القدرة على استخدام الإنترنت والتعامل معه، في ظل عالم مفتوح مليء بالفرص، التي قد تجعل حياة الشباب أفضل بكثير.

وبحسب سلامة الطناني، خبير التسويق الإلكتروني، فإن هناك عدة نصائح يجب إتباعها للعمل عبر الإنترنت والتسويق الإلكتروني، خصوصاً أن العمل فى مجال التسويق الإلكتروني وعبر الإنترنت أصبح أكثر أهمية في العصر الرقمي الحديث، موضحاً أن هناك مجموعة من المهارت الأساسية التى يجب أن يتعلمها كل من يرغب فى العمل عبر الإنترنت، أبرزها مهارة التعلم الذاتي، والتعامل باللغة الإنجليزية، وإدارة الوقت، والتواصل الجيد مع الآخرين، والتفاوض، ومهارة التسويق.

وأضاف أن أشهر مجالات العمل عبر الإنترنت تتضمن مجال التسويق الإلكتروني، ومجال كتابة المحتوى، ومجال البرمجة، ومجال العلاقات العامة، ومجال متخصص الموارد البشرية، ومجال الترجمة، ومجال التعليق الصوتي.

الطاقة المستمرة في مقدمة النصائح

وقدم «الطناني» عدداً من النصائح، تتلخص فى أن يكون لدى طالب العمل الطاقة المستمرة، حيث يتطلب العمل عبر الإنترنت الكثير من الطاقة والاستمرارية، ويجب أن تكون ملتزماً بالعمل الجاد وتنظيم وقتك بشكل جيد، والمحافظة على حماسك واستمرارك في كل مهمة تقوم بها.

عدم التسرع في الكسب المادي

وأضاف خبير التسويق الإلكتروني، في تصريحاته لـ«الوطن"، أنه يجب عدم التسرع في الكسب المادي، خصوصا أنه قد يكون الكسب المادي هدفًا هامًا، ولكن عليك أن تتجنب الاستعجال والتركيز فقط على المال، والعمل على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، والتركيز على بناء علاقات طويلة الأمد، بدلاً من التركيز على الكسب السريع.

الصبر والاستمرارية

وتابع «الطناني» أن الصبر والاستمرارية أحد اهم عوامل نجاح العمل عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه قد يستغرق الوصول إلى النجاح في التسويق الإلكتروني والعمل عبر الإنترنت وقتًا وجهدًا، يجب أن تتوقع أنه قد تواجه تحديات وصعوبات في الطريق، وبالتالي فإن الصبر والاستمرارية من الأمور الحاسمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً انه يجب الاستمرار في تعلم المزيد عن التسويق الإلكتروني، وتحسين مهاراتك ومعرفتك باستمرار، وعدم الاستسلام للتحديات، بل العمل على استخدامها كفرص للتعلم والنمو.

وأكد أن التعلم المستمر أحد أهم متطلبات العمل عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون على اطلاع دائم بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التسويق الإلكتروني، واحرص على الاستمرار في التعلم ومتابعة الدورات التدريبية والموارد المتاحة عبر الإنترنت، وفي أرض الواقع.

مواكبة تطورات العصر

وأشار «الطناني» إلى أنه يجب على الشباب مواكبة تطورات العصر، ومعرفة التغيرات التكنولوجية، والتي تحدث بشكل سريع في العصر الرقمي، واستخدام الأدوات والتقنيات الجديدة، لتحسين استراتيجياتك وتحقيق أداء أفضل.

أ