ضبط 136 قضية مخدرات و153 متهما في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت حملة أمنية في القليوبية من ضبط 136 قضية مخدرات و153 متهما.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الضبطية جاءت بعد ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعليق متضمناً ادعاء بانتشار ترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية .

تفاصيل المضبوطات

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط (136 قضية بمضبوطات بلغت 56,410 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28,970 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2,90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 جراما لمخدر الإستروكس – 410 جرامات لمخدر الأيس- 40 قرصا مخدرا) و153 متهما، وجارٍ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كل المخالفات.