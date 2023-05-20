محمد ثروت: سمير غانم مدرسة كوميدية مختلفة.. أستاذي وتعلمت منه الكثير

تحل اليوم ذكرى الوفاة الثانية لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، والذي فارق عالمنا في 20 مايو 2021.

ولسمير غانم عدد كبير من التلاميذ في مدرسته الكوميدية، ومن بينهم محمد ثروت دائم الزيارة لمقابر الراحل ووضع الزهور بشكل مستمر على قبره كما كشف حسام غانم شقيق الراحل صباح اليوم في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد ثروت يتحدث عن سمير غانم

وقال محمد ثروت لـ«الوطن» عن الراحل سمير غانم، إنه يعتبره مدرسة كوميدية مختلفة ومتنوعة، خاصة في فن الارتجال والإكسسوارات، والتي كان يجيد توظيفها بشكل جيد للغاية يجلب الكوميديا بمنتهى السهولة.

وأضاف أنه كان محظوظا لمعرفته بالراحل والعمل معه والتعلم منه، مؤكدا أنه سيظل دائما في وجدانه.

آخر أعمال محمد ثروت في السينما

ويذكر أن محمد ثروت يعرض له في الوقت الحالي فيلم «يوم 13» بالسينمات وحقق ما يقارب من 25 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، ويشارك في بطولة الفيلم كل من دينا الشربيني، أحمد داوود، جومانا مراد، أروى جودة.