دوي عدة انفجارات في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

دوت عدة انفجارات من جديد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في مدينة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، فيما أشارت وكالة الأخبار الأوكرانية «يونيان» عبر «تليجرام»، إلى إطلاق إنذار جوي في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، رفع مقاتلو قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، العلم الروسي وسط باخموت «أرتيموفسك»، وأعلنوا السيطرة على المدينة بالكامل، ونشرتن المجموعة فيديو لمقاتليها يثبتون الأعلام الروسية فوق أسطح المباني المدمرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، السيطرة التامة على الجزء الأخير من باخموت بعد 224 يوما من القتال، مضيفا أن قواته ستسحب وحداتها من المدينة للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في 25 مايو الجاري.

وفي وقت سابق، رجح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوجلاس ماكجريجور، سقوط خاركيف وأوديسا الاستراتيجيتين بيد الجيش الروسي، مشيرا عبر «يوتيوب»، إلى احتمالات أن يكون الأوكرانيون قد استنفدوا إمكاناتهم البشرية والعسكرية عالية.