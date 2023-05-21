«الأرصاد» تحذّر من عودة الأمطار الرعدية شمالا: تستمر حتى الغد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة سقوط الأمطار الرعدية اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية للبلاد، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية من الصحراء الغربية للبلاد، تعمل على تكون السحب العالية والمنخفضة الممطرة، على أقصى غرب البلاد، وتمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّه وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، فإنّ أمطار اليوم تكون رعدية أحيانا، على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومدينة السلوم ومحافظة مطروح ومدينة الضبعة، على فترات متقطعة، في حين تمتد الأمطار غدا على مناطق من السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط للرياح الجنوبية على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الأماكن، وتتسبب في تدهور الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية والمدن الحدودية، والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى وجود غطاء سحابي يؤثر على معظم أنحاء البلاد، ويعمل على حجب أشعة الشمس.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين 5 لـ6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 34

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- رأس حدربة 29 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 38 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 23

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23