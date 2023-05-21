وزير الري يتابع تطوير منظومة التفتيش الفني وتحقيق مبادئ الحوكمة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفني بالوزارة وتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة.

التفتيش الفني أداة هامة لتحقيق الرقابة على المشروعات

وصرح «سويلم» بأنَّه حريص على متابعة كل أعمال التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة باعتباره أداة مهمة لتحقيق الرقابة على المشروعات الجاري تنفيذها بالوزارة، بالشكل الذي يحقق الرقابة المستمرة على الأداء ويضمن تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف أنَّ تحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة سيُمكن متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات وتنظيم الأدوار، بما ينعكس على تنفيذ كل الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة مع مراعاة كافة الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة.

تحقيق الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير

وأكّد وزير الري أنَّ تحقيق الشفافية في العمل يُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء بكافة الجهات لتقييم الأداء والاطمئنان على حسن سير العمل.

وأشار إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعي بأهميتها في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة والمحاسبة، بما ينعكس إيجابياً على قدرة مختلف المؤسسات على القيام بوظيفتها على أكمل وجه بالشكل الذى يؤدى لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.