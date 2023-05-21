ضبط 4 أشخاص بينهم شقيقان في مشاجرة للهو الأطفال بسوهاج

نشب شجار بين 4 أشخاص لخلافات على لهو الأطفال وأصيب خلاله عامل وتم ضبطهم جميعا، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية ساحل طما البحري دائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من طرف أول «يسي ف ف ب» سن 20 عاما عامل مصابا بجرح بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقه عامل، وطرف ثان «عمرو ا م ف» سن 36 عاما سائق والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

و تم ضبط طرفي المشاجرة و تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب لهو الأطفال وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.