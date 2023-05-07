«سلامة الغذاء»: نفذنا 84 مأمورية رقابية للمصانع على مستوى الجمهورية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 14 ، وذلك عن الفترة من 29 إبريل حتى 5 مايو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

لقاء الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالسيد ميلو لينستر الملحق الزراعي بسفارة هولندا يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري، حيث تم استعراض التعاون السابق بين البلدين، واكتساب بعض العاملين بالهيئة من الخبرات الهولندية في مجال سلامة الغذاء من خلال التدريبات التي قُدمت من جامعة فاخينينجن الهولندية.

زيارة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمحافظة الاسكندرية

قام الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بزيارة محافظة الإسكندرية صباح يوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري ، حيث استقبله السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذي رحب بدوره بالدكتور الهوبي والوفد المرافق له .

وتم بحث سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، كما تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بالإسكندرية ، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.

أعمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 منشأة غذائية لدى الهيئة فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 3 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، وتم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية لـ 15 مصنع مستوفي.

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم التفتيش على 17 منشأة غذائية، وتسجيل 7 منشآت بواقع 2 مصنع و 5 مورد خلال الأسبوع الماضي.وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 37 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى ، وجاري فحص شكوى واحدة.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 25 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 6 مطاعم و5 فنادق لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفى 12 فندقًا لاشتراطات الهيئة .

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية ، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 112 منشأة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، وأسوان تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة ، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 6 فروع ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1263 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

وتم فحص 302 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية بالإضافة إلى تسجيل عدد 164 منشأة ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 2449 منشأة حتى الآن، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 28 معاينة لمحال عامة ليصل إجمالي العدد إلى 500 معاينة، كما أصدرت الإدارة دليلًا لتسجيل مكاتب وشركات توريد المواد الغذائية التي لاتمتلك أماكن للتخزين.