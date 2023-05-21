84 ألف جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» في السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم ابن الحاج أحمد، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، تقدر بـ84 ألفًا و229 جنيهًا، ليتصدر المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الفطر 2023، حيث سبقه في القائمة أفلام يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وفيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر، وفيلم بعد الشر بطولة علي ربيع ومحمد أسامة أس أس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سيد رجب، صبري فواز، عايدة رياض، محمد لطفي، إسماعيل فرغلي، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني.

ضيوف شرف الفيلم

يتضمن فيلم ابن الحاج أحمد، عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، حيث ظهر بشخصيته الحقيقية، ومحمد فهيم وذلك بعد نجاحه الكبير في موسم مسلسلات رمضان 2023 وتجسيده شخصية العمدة في مسلسل جعفر العمدة، ومحمد عبدالرحمن توتا، وتجسيده شخصية بائع كبدة وهى أقرب للدور الذي قدمه مع أحمد حلمي فيلم إكس لارج.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والتشويق، من خلال شاب يكتشف سرًا خطيرًا عن والده، ويتورط معه في أحداث متلاحقة يتعرف من خلالها على فتاة وهى في الأصل والدها له علاقة بالحاج أحمد.