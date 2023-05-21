حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، إذ تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، كما تنشط الرياح الجنوبية على السواحل الغربية، والقاهرة، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية والوادي الجديد.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات فضلًا عن درجات الحرارة في محافظات مصر والظواهر الجوية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم حارًا طوال النهار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض الحرارة قليلًا ليتحول إلى طقس لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيًا، بينما تشهد رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، والتي تبلغ سرعتها نحو 30 كيلومتر/ساعة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

أماكن سقوط الأمطار

وتشهد 3 مدن سقوط أمطار قد تصبح رعدية أحيانًا، حيث أوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار في بيانها، حيث يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يتسبب في حجب أشعة الشمس، كما يوجد فرصة لسقوط أمطار تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على مطروح، والسلوم، والضبعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وبيّنت الأرصاد درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 درجة.