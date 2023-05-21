مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: الحزب يتميز عن غيره بسعيه للحكم

أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، أن تاريخ الأحزاب في مصر لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب في مصر.

وأضاف علي الدين، هلال خلال كلمته لجنة الأحزاب السياسية جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها: «تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب»، أن هناك في إحدى الفترات خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية.

وأوضح أن الميزة الأساسية التي تميز الحزب عن غيره هو السعي والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور 2014، يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية.

وأشار إلى أنّ شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وتكوين الأحزاب البعض يراه أن يقوم على أساس الشروط، لافتًا إلى أنّ في مصر عدد كبير من الأحزاب قائم وآخر قدم طلبات، وعلينا أن يكون لدينا وضوح في الرؤية إذا كان هناك رغبة في الاندماج أو الائتلاف.

ونوه بأنّ الدولة الدولة تدعم الأجزاب، وحان الآن أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية، ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب في الحياة السياسية المصرية وتمثل بدائل مختلفة لدى الشعب.