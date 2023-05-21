إصابة طفل صدمته دراجة نارية أثناء لهوه أمام منزله في الفيوم

أُصيب طفل في العقد الأول من عمره بإصابات متنوعة، بعدما دهسته دراجة نارية مسرعة أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق.

وعلى الفور تجمع أهالي المنطقة، وحملوا الطفل وأمسكوا بسائق الدراجة النارية الذي دهسه وأبلغوا الشرطة.

بلاغ بحادث دهس

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بإصابة طفل بإصابات متنوعة بعدما دهسته دراجة نارية مسرعة أمام منزله.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبينّ إصابة أنس محمد رأفت 6 سنوات بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، بعدما دهسته دراجة نارية مسرعة أثناء لهوه ولعبه بمحيط منزله.

نقل الطفل للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابته، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.