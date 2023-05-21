ممثل الإصلاح والتنمية يطالب بموازنة خاصة للمجالس المحلية

تحدث علاء عبد النبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، عن قانون المحليات باعتباره استحقاق دستوري لم يتم حتي الآن، منذ إصدار دستور عام 2014، ومضيفا: «الدولة تعيش لمدة 12 عاما دون محليات»، لافتا إلى أنّ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.

تفاصيل جلسة المجالس الشعبية المحلية

وأضاف عبد النبي، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، عند إصدار القانون يجب مراعاة التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحا أن ينص القانون على نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة، و25% قائمة نسبية مفتوحة.

وطالب خلال جلسة المحور السياسي بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي، ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي، منوها بضرورة النص على ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للمادة 183 من الدستور.

وتنطلق اليوم جلسات المحور السياسي، ضمن فعاليات الحوار الوطني لمناقشة بعض القضايا المهمة، بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم.

وتعقد 4 جلسات، اليوم، في ثاني أيام للمحور السياسي، وتخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.