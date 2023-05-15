كيف تشتري «وثيقة إيزي جولد» للاستثمار في الذهب؟.. تبدأ بـ10 جنيهات

تتيح البورصة المصرية على موقعها الإلكتروني، أسعارا فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع على الذهب عيار 24، حيث أصبح بإمكان من يرغب في الاستثمار في الذهب من خلال البورصة المصرية القيام بشراء وثيقة إيزي جولد، وهو صندوق الاستثمار في الذهب الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، كيفية شراء وثيقة إيزي جولد وخطوات الاستثمار في الذهب من خلال البورصة المصرية.

قيمة وثيقة ايزي جولد 10 جنيهات

يتم تسعير الوثيقة الواحدة بقيمة أسمية 10 جنيهات، على أن يتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار داخل الصندوق، وآلية استرداد الأموال سواء نقداً أو ذهب عيني.

خطوات الاستثمار في وثائق استثمار الذهب «ايزي جولد»

1- فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

2- تحويل المبلغ المالي المراد استثماره.

3- توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب ايزي جولد.

4- يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، وذلك طبقًا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

خطوات استرداد وثائق الاستثمار في الذهب

1- تقديم طلب استرداد لجهات التلقي سالف الذكر.

2- تحديد الاسترداد النقدي أو العيني.

3- الاسترداد والتسوية خلال يومي عمل للتسييل.

4- استلام الذهب بحد أدنى 50 جراما.