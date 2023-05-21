شركات السياحة المنظمة للحج البري تطالب بمراجعة أسعار البرامج

قال أيمن عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة للحج البري طالبت من غرفة شركات السياحة، مخاطبة وزارة السياحة والآثار، وذلك لمراجعة أسعار برنامج الحج البرى إذ أن سعر البرنامج الذي أعلنته الوزارة بـ130 ألف جنيه لا يتيح للشركات المنظمة تحقيق هامش ربح.

سعر الحج البري

وأضاف «عبد اللطيف» لـ«الوطن»، أنه في الوقت الذي سعرت فيه وزارة السياحة والآثار برنامج الحج الاقتصادى طيران بـ 130 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران، فقد سعرت الحج البري بـ 130 ألف أيضا على أن يشمل هذا السعر وسيلة النقل (الأتوبيس - العبارة) وذلك على الرغم من أن الخدمات المقدمة بالبرنامجين البري والاقتصادى طيران من حيث السكن أو مدة البرنامج واحدة.

أسعار الأتوبيسات والعبارة

وأشار إلى أن قيمة تكلفة الأتوبيسات السياحية التى تنقل حجاج المستوى البري هذا العام ارتفعت بأكثر من 50% عن العام الماضي، كما ارتفعت أيضا قيمة سعر العبارة التي تنقل حجاج البري من ميناء نويبع بذات النسبة تقريبا.

وأوضح أن وزارة السياحة أغفلت عند تسعير برنامج الحج البري تكلفة وجود سائقين بكل أتوبيس سياحي ناقل للحجاج أحدهما أساسي والآخر احتياطي، فضلا عن قيمة الغرف التي سيقيمون بها أثناء الحج.