«الزراعة»: زيادة في مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن لموسم 2023

قال الدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعر ضمان القطن، بـ 5500 جنيه للقنطار للموسم الزراعي الحالي 2023 ساهم في رفع المساحة المنزرعة لتصبح 136 ألف فدان حتى الآن، حيث كانت المساحة المنزرعة قبل خمسة عشر يوماً منخفضة للغاية».

أكد وكيل صندوق تحسين الأقطان المصرية، لـ«الوطن»، أن الإعلان عن سعر استلام القطن من المزارعين شجع الغالبية العظمى منهم لزراعة القطن الذي يعتبر محصولاً نقدياً هاماً ويحقق ربحية مرتفعة بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى المنافسة له مثل الذرة والأرز.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع المساحة تدريجياً مع بدء الزراعة عقب حصاد المحاصل الشتوية «القمح والفول» في محافظات شمال الدلتا «الدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية» وهي محافظات تزرع مساحات كبيرة من القطن، حيث تستمر زراعة القطن حتى شهر يونيو من كل عام.

توفير تقاوي القطن من الأصناف المعتمدة

أكد أنه تم توفير تقاوي القطن من الأصناف المعتمدة من قبل مركز البحوث الزراعية بكميات تكفي حتى زراعة 350 ألف فدان، وتم توزيع الباحثين في معهد بحوث القطن للانتشار ومتابعة الزراعة في كل مراكز الزراعة في محافظات الجمهورية بواقع باحث بكل مركز على الأقل، حيث يقوم الباحث بمتابعة الزراعة وتقديم الإرشاد والتوعية بالآفات وكيفية مواجهتها كما يتم عقد ندوات إرشادية وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين سواء كانت فنية أو للحصول على مدخلات الإنتاج.