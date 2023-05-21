شركات السياحة: أسعار برامج الحج ثابتة بعد توفير البنوك قيمة التعاقدات

قال أيمن عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، لن تشهد أية تعديلات عن الأسعار التي جرى إعلانها بالضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار مارس الماضي، وذلك بعد توفير البنوك المصرية قيمة تعاقدات الحج لشركات السياحة المنظمة، بالسعر الرسمى للريال السعودي.

مطالبات بمراجعة أسعار برامج الحج البري

أضاف لـ«الوطن»، أن أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران والـ5 نجوم، لن تشهد أية زيادة في الأسعار عن ما جرى إعلانه، موضحا أنه بعد مطالبة شركات السياحة المنظمة للحج البري لوزارة السياحة والآثار، بمراجعة أسعار برامج الحج البري، فإنه من المحتمل بعد دراسة هذا الطلب، حدوث تعديل طفيف في سعر الحج البري، حتى تتمكن الشركات من تغطية تكلفة البرنامج وتحقيق هامش ربح معقول.

تحصيل مبالغ جدية الحجز من المواطنين الفائزين بالقرعة

أشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1483 شركة، حصلت من بنك مصر على مبالغ جدية الحجز التي دفعها الفائزون بالقرعة، حتى تستطيع سداد قيمة التعاقدات الخاصة بالموسم، لافتا إلى أن الشركات انتهت من تحصيل قيمة كامل برنامج الحج من هؤلاء المواطنين.