مسؤول أوكراني: كييف تأمل في تسلم عدة عشرات من مقاتلات «إف-16» دفعة واحدة

قال مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات، إن أوكرانيا تأمل في تسلم عدة عشرات من طائرات «إف-16» القتالية دفعة واحدة وعلى الفور من الشركاء الغربيين.

موافقة أمريكية على تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف-16»، كشرط لإمداد كييف بذلك الطراز من الطائرات، وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن بلاده ستقرر مع الحلفاء في الأشهر المقبلة، من الذي سيرسل هذه المقاتلات إلى كييف وبأي كميات.

كما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر قادة دول مجموعة السبع أن واشنطن ستدعم إجراءات الحلفاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام وقيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك مقاتلات «إف-16».

أوكرانيا ستستلم مقاتلات «إف-16» على شكل أسراب

وفي هذا السياق، قال مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني إن الدول المانحة ستسلم أوكرانيا هذه المقاتلات على شكل أسراب وليس على شكل طائرات منفردة، كل سرب سيضم 12-18 طائرة، وبالتالي، سنستلم عدة عشرات من هذه المقاتلات دفعة واحدة، مضيفا، خلال حديث تلفزيوني، أن بلاده تملك حاليا أربعة أنواع رئيسية من الطائرات المقاتلة وهي «سو-24» و «سو-25» و«سو-27» و«ميج-29»، وترغب أوكرانيا في استبدال كل هذه الأنواع بمقاتلات أمريكية من طراز «إف-16».

موقف ألمانيا من توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لم تتم مناقشة مشاركة ألمانيا في احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مضيفا، في مقابلة تلفزيونية على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية: «قبل كل شيء، الكل يعلم أنه ليس لدينا مثل هذه الطائرات»، معتبرا أن عملية تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة واستخدام مقاتلات «إف-16» الأمريكية سيكون رسالة لروسيا.