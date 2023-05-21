قيادي بـ«حماة الوطن»: نطالب بقانون متوازن لزيادة فعالية الأحزاب

قال أشرف أبوالنصر القيادي بحزب حماة الوطن، إنّه يجب إعداد قانون متوازن للأحزاب يسهم في زيادة فعاليتها ودورها، مؤكدا أنّه من غير المعقول وجود أكثر من 100 حزب في مصر، والمواطن لا يعرف إلا القليل منها.

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وأضاف أبوالنصر، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أنّ الأحزاب أساس التعبير عن مبدأ سيادة الشعب، والمشاركة تلعب دورا مهما في تطوير قواعد وآليات الحكم الديمقراطي، لذلك لابد من إقرار بأنّ الأحزاب ولدت لتعبر عن أطياف المجتمع المصري كافة، وتساعد على تلبية متطلباته.

معوقات الحياة الحزبية

وتابع أنّ هناك عددا من المعوقات تواجه الحياة الحزبية في مصر، منها وجود أكثر من 100 حزب في الساحة السياسية، مطالبا بالالتزام بالشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد وانتخاب القيادات التنظيمية داخل الحزب بشكل ديمقراطي إيجابي.