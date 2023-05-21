طريقتان لاستعادة الرقم السري لبطاقة التموين

خطوة استعادة الرقم السري لبطاقة التموين بعد فقده، توفرة وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين من الهاتف المحمول سواء مع وجود رصيد بخط الهاتف المحمول، أو حال عدم وجود رصيد.

خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين بعد فقده

ويمكن استعادة الرقم السرى لبطاقة التموين بعد فقده أو نسياته، من خلال طريقتين، كما يلي.

1- إرسال صاحب البطاقة رسالة نصية على الرقم المختصر 91237، شرط وجود رصيد بخط الهاتف المحمول المسجل على قاعدة بيانات البطاقة.

2- إرسال صاحب بطاقة التموين رسالة نصية مدونا بها رقم 1 إلى رقم 9136، ولا يشترط وجود رصيد بخط الهاتف المحمول.

ويعقب طلب أي من الطريقتين السابقيتين، إرسال شركة سمارت المسؤولة عن الكروت الذكية على نفس رقم الهاتف لصاحب البطاقة، رسالة نصية مدونا بها الرقم السري لبطاقة التموين والمكون من 4 أرقام.

كما يلزم على صاحب البطاقة التموينية الصادرة حديثا كبدل تالف أو فاقد بعد إتمام تفعيل بطاقة التموين، طلب الرقم السري الخاص بالبطاقة قبل الذهاب لصرف العيش أو السلع التموينية.