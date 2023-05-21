تفاصيل اعتداء شخصين على سائق «توك توك» بعين شمس

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على سائق «توك توك» بعين شمس، بعد ضبط رجال الشرطة المتهمين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، وخضوعهم لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، حيث أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة طبقًا لجهات التحقيق وتحريات الشرطة، كانت البداية عندما لاحظ أهالي المنطقة، أصوات مشاجرة عالية بين أحد الأشخاص، تبين أنه سائق مركبة، وشخصين آخرين، حتى قام المتهمين بإصابته باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، بجروح نافذة بجسمه.

خلاف حول ركنة «توك توك»

أثناء خضوع المتهمين لجلسة التحقيق، قال أحدهم إنه حدثت بينهما مشادة كلامية حول ركن مركبة «التوك توك»، اعتدى المتهمين بسببها على المجنى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، ولاذوا بالفرار، وفحص رجال الشرطة الإجراءات، حيث حددوا مكان تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية للمتهمين

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حمدي العربي المحامي، أنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.