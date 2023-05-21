ضبط طالب أصاب زميله في مشاجرة عقب امتحانات الإعدادية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على طالب تشاجر مع زميله وأصابه بطعنات متفرقة في الفخذ، عقب أداء الامتحانات اليوم بقرية الرملة في مركز بنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المجني عليه المصاب بعدما تم نقله للمستشفى.

مشاجرة بين طالبين بالإعدادية بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من القبض على طالب بالصف الثالث الإعدادي، متهم بطعن زميله وتقطيع جسده بسلاح أبيض «مطواه»، عقب الانتهاء من الامتحان امام اللجنة بمنطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.

تفاصيل إصابة طالب في مشاجرة بعد امتحانات الإعدادية

وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها مفاده تلقيها بلاغا من الأهالي، بوجود مشاجرة بين الطلاب أمام مدرسة الرملة عقب انتهاء امتحان الإعدادية وقيام أحد الطلاب باصابة زميله وتقطيع جسده.

ضبط الطالب المتهم

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طالبين واصابة احدهم بجروح غائرة بالفخذ، وتم إلقاء القبض على الطالب مرتكب الواقعة، ونقل الآخر المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.