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القبض على 3 متهمين بتجارة مخدرات في حملة أمنية بالمرج

كتب:

محمد بركات
11:45 ص | الأحد 21 مايو 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في المرج، وبحوزته (1010 أقراص مخدرة – مبلغ مالي – سلاح أبيض «مطواة» – هاتف محمول).

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلوجرامات – مبلغ مالي – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

وجرى ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض مطواة – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

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