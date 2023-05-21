القبض على 3 متهمين بتجارة مخدرات في حملة أمنية بالمرج

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في المرج، وبحوزته (1010 أقراص مخدرة – مبلغ مالي – سلاح أبيض «مطواة» – هاتف محمول).

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلوجرامات – مبلغ مالي – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

وجرى ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض مطواة – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.