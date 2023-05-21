«التموين» تطرح «أرز هندي» في المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، «أرز هندي» وزن كيلوجرام، للمواطنين كسلعة حرة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفير الأرز لهم بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

الأرز الهندي في المجمعات الاستهلاكية

ويتوافر حاليا في المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، الأرز الهندي بسعر 20 جنيها للكيس المعبأ، كما تتيح وزارة التموين شراء الكمية المناسبة للمواطنين مع منع شراء التجار.

سعر الأرز في التموين

ويبلغ سعر الأرز في التموين للكيس المعبأ، 12.60 للمواطن على البطاقة التموينية، فيما حددت وزارة التموين حصة بطاقة التموين من الأرز المدعم، وهي كالتالي:

- كيس أرز واحد معبأ وزن 1 كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها على 4.

- 2 كيس أرز معبأ وزن الكيس الواحد 1 كيلوجرام للبطاقة التي يزيد عدد أفرادها على 4.

وتستكمل حاليا منافذ بقالي التموين صرف حصة السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مايو 2023 والتي بدأ صرفها بداية الشهر، ويستمر صرفها حتى نهاية الشهر الجاري، لـ23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة الدعم التمويني.