رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الدستور المصري خط أحمر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الدستور المصري خط أحمر، مؤكدا أنه لم يتحدث عن نظام الحكم المحلي بل الإدارة المحلية، لافتا إلى أن ذلك يعود لأسباب سياسية وغيرها من الاعتبارات.

تنظيم الحكم المحلي

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال تعقيب له في الجلسة الثانية بعنوان: «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أن القانون السابق الذي تحدث عن الحكم المحلي تم إلغاؤه عند وضع الدستور الجديد، وكان اسمه تنظيم الحكم المحلي وأصبح يسمى الإدارة المحلية.

التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية

من جهته، قال تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية، إنه لا يمکن التحول للامرکزية في مصر بتعديل الإطار القانوني الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية في مصر مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.