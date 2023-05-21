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مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: لا حياة سياسية سليمة دون أحزاب

كتب:

يسرا البسيوني
04:51 م | الأحد 21 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، إنه لا تقوم حياة سياسية سليمة دون وجود أحزاب سياسية، وما نأمل بالوصول إليه ما زال بعيدا عن واقعنا.

مطالبات بعدم وضع قيود على قانون الأحزاب

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة شؤون الأحزاب في الحوار الوطني، على ضرورة الالتزام بنصوص القانون، وهناك مشكلة في القانون بقيود على الأحزاب السياسية، وإطلاق الحرية للأحزاب السياسية، موجها التحية للأجهزة المعنية في إطلاقها سراح المحبوسبن احتياطيا.

مطالبات لجنة الأحزاب في الحوار الوطني

وأضاف: «نأمل مع انتهاء الحوار، أن يكون جميع المحبوسبن خرجوا»، مضيفا أن حرية الأحزاب ومعرفة المواطنين بأنشطتها، لا يتوقف عليها فقط، لكن لابد من مساحة إعلامية للأحزاب.

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بقلم يسرا البسيوني