«عضو دفاع النواب» تقدم روشتة لعلاج مشكلات الأحزاب السياسية بالحوار الوطني

أكدت المهندسة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ضرورة دعم الأحزاب السياسية على الأرض لتصبح أحزابًا قوية، وهذا الأمر يتطلب الحوكمة داخل الأحزاب، وإيجاد تمويل شرعي للأحزاب لممارسة أنشطتها على الأرض.

وقالت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان «قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها»، إنه لا بد من الحوكمة، على أن تتضمن سبل انتقال السلطة بشكل سلمي بين أعضاء الحزب، بجانب كيفية عمل رقابة مالية على كل الواردات والصادرات المالية من وإلى الأحزاب، وعمل دورة مستندية محكمة، وصورة إرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية في الأحزاب.

ضرورة وجود التزامي ديمقراطي بالقرار الحزبي

وشددت المهندسة إيمان العجوز عضو مجلس النواب على أهمية وضرورة وجود التزام ديمقراطي بالقرار الحزبي.

مقترحات إيجاد تمويلات للأحزاب

كما تطرقت للحديث عن مقترحات إيجاد تمويلات للأحزاب، قائلة إنه يجب إتاحة التبرعات من المؤسسات والشركات ذات الشخصيات الاعتبارية لكي تكون الأمور مراقبة وتحت مسمع الجميع، بجانب عمل بعض المشروعات الاقتصادية الصغيرة بما يدعم تمويلات الحزب، وكذلك إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب، إلى دعم الحكومة للأحزاب، على الأرض والتمثيل في المجالس النيابية والمحليات.

وأشارت إلى هناك أزمة حقيقة تكمن في كثرة الأحزاب على الأرض بما يفتت الآداء، مشيرة إلى وجود 104 أحزاب يتبنون فقط 4 أيديولوجيات، وهذا رقم كبير يتطلب الدمج طواعية للأحزاب المتشابهة والقريبة في الرؤى بما يمكنها من التحرك السياسي ذي التأثير المرجو.