«التجمع» يطالب بصياغة مواد تنظيم اندماج الأحزاب السياسية وإلغاء الرسوم

قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976، كانت نتيجة حوار حول «ورقة أكتوبر» والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت نتيجة الحوار الوصول إلى منابر ثم تنظيمات ثم قانون الأحزاب الذي صدر عام 1977.

الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، تحت عنوان «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، أن الانتخابات أجريت في أكتوبر 1976، بشكل تعددي، لكن رؤية السلطة للحياة الحزبية، وعدم صدق التجربة، جعلت الحياة الحزبية تأخد شكل التنظيم الواحد، والدليل على ذلك الإبقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005.

وتابع «مغاوري»: «هذا الأمر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، ولم تطرح مقترحات أو روى حول الحياة الحزبية وقانون الأحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي، وأي عمل يخص المجتمع ومؤسساته لا بد أن يحكمه قانون».

وطالب نائب رئيس حزب التجمع، بإزالة كل العقبات التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير، وصياغة عدد من المواد التي تنظم اندماج الأحزاب السياسية وفقا لإرادتها الحرة المنفردة، والنظر في عودة الدعم المالي المقدم من الدولة وفقا لاشتراطات محددة حتى لا تصبح الأحزاب بابا للحصول على هذا الدعم.

إعفاء الأحزاب من كل الرسوم

واختتم بالمطالبة بالنص بصورة واضحة لا تحتمل اللبس على إعفاء الأحزاب من كل الرسوم والضرائب المتعلقة بممارستها لأنشطاتها، ووضع نص قانون ينظم آليات لمدى التزام الأحزاب فيما يتعلق بدورية انعقاد لجانها.