بشرى لعمال المساجد المحالين للمعاش.. «الأوقاف» توفر عملا تطوعيا بمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير فرص عمل بمكافآت لعمال المساجد ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف وأحيلوا للمعاش بالمديريات الإقليمية، ويرغبون في الاستمرار في خدمة بيوت الله تطوعًا.

كيفية الالتحاق بالعمل التطوعي لخدمة بيوت الله

وحول كيفية الالتحاق بالعمل التطوعي لخدمة المساجد، أوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أنه على الراغبين التقدم بطلب التطوع لمديرية الإدارة التابع لها، أو التسجيل من هنا، بكتابة البيانات التي تظهر عبر الرابط، وتشمل: «الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، اسم آخر مسجد كان يعمل به، محل الإقامة، المحافظة، رقم الهاتف».

صرف مكافأة لعمل التطوع بالمساجد

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سوف يتم صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل عامل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر.

ونوهت بأنه على المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اعتماد رئيس القطاع الديني لهذه الكشوف.