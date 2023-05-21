أزهري عبر قناة الناس: قول «لا إله إلا الله» قبل مغادرة المنزل ليست بدعة

علق الدكتور علي فخر، أحد علماء الأزهر الشريف، على قول جملة «لا إله إلا الله» عند وداع الأهل قبل الخروج من البيت، قائلا إن البعض يحاول إلصاق البدع في كل شيء، وهو ما يكره الناس في العبادة.

تعويد الأولاد على ذكر الله

أضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن ما البدعة في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وتعويد النفس والأولاد على ذكر الله عند مغادرة البيت، هذا فيه خير وبركة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأفعال لم يفعلها الرسول وامتدح الناس على فعلها.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي ، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.