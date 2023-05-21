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عالم أزهري عبر قناة الناس: تخصيص 20 مايو يومًا للقراء والإقراء

كتب:

محمد عزالدين
05:41 م | الأحد 21 مايو 2023
الشيخ أحمد تميم المراغي

الشيخ أحمد تميم المراغي

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وزارة الأوقاف قررت أن يوم 20 من مايو هو يوم للإقراء وأهل القرآن، فبالأمس القريب تمت الخاتمة المكرمة في أقل من يوم ونصف وحضر بها أكثر من 40 قارئًا من كبار قراء القرآن في مصر.

نخبة من العلماء والضيوف

وأضاف المراغي، مقدم برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، أنه حضر الحفل الختامي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعه نخبة من العلماء والضيوف، وهذا من فضل الله على مصر، حفظها الله بأزهرها الشريف وبالقرآن الكريم.

وتابع: «نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والاستقرار في بلدنا الأمين مصر».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين