استشاري نفسي عبر قناة الناس: الضغط على الأبناء لتحقيق حلم الآباء خطر

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل السلوك، إن بعض الآباء يفرضون على أبنائهم ما يحبونه، وهذا هو حلم الأبوين، وهو غير صحي، لافتا إلى أن الابن لن يسلك ما يريده الأبوان وإن حدث فإنه يكون على غير رغبته.

دخول مرحلة المراهقة دون مشاكل كثيرة

وتابع استشاري نفسي وتعديل السلوك، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «علينا أن نستغل الإجازات الصيفية، في تغيير سلوك الأبناء وإخراج طاقتهم فيها، وأيضا توجيهم إلى مستقبلهم، وذلك عن طريق الاشتراك لهم في ورك الرسم والموسيقى وغيرها، حتى يتم الاستثمار فيهم من عمر 8 سنوات، وندخل مرحلة المراهقة دون مشاكل كثيرة».

واستكمل: «خلوا أطفالنا يستكشفوا هم عاوزين إيه خليهم يكتشفوا مواهبهم اللى بيحبوها، وبعد كده هتلاقي تحصيله واستيعابه إيه، ممكن تلاقيه موهوب بس مش حابب الموهبة دي، ممكن تلاقيه مش موهوب بس حابب يكمل في تعليم الرسم مثلا، هنا ندعمه ونطوره دون ضغوط عليه».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.