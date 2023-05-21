استشاري نفسي عبر قناة الناس: علموا أولادكم تحمل المسؤولية من عمر 3 سنوات

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل السلوك، إن شخصية الإنسان تتكون من عدة عادات تتحول فيما بعد إلى سلوك، لافتا إلى أن ما يعتاد عليه الطفل من صغره هو ما يرسم شخصيته وحياته فيما بعد.

تعويد الأطفال على تحمل المسؤولية

وتابع استشاري نفسي وتعديل السلوك، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «يجب على الأمهات أن يعودوا أطفالهم على تحمل المسؤولية من عمر 3 سنوات، عن طريق تعويدهم على تنفيذ سلوكيات معينة بشكل يومي، لازم نعمل برنامج للطفل من عمر 3 سنوات لكي يتحمل المسؤولية، يعنى لما يعمل سلوك صحيح نكافئه ونعمل شيت كده في كراسة ونعمل خانة إنه عمل سلوك صح لازم يعلم هو بإيده صح، ويتعود على كده، وكذلك نحببه في تحمل مسؤوليات في المنزل ونحببه هو بيعمل إيه ويعلم على ما أنجزه، حتى يتعود».

وحذر من الإلزامية حتى لا يتحول الأمر عند الأطفال إلى عناد، مضيفا: «كل ما الطفل يعتاد على أمر بيشكل حاجة في شخصيته، وكمان لن يكون شخص عنيف في الحضانة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.