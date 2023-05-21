خدمات في منزلك يمكن تسديد فواتيرها إلكترونيا.. اعرف أهميتها

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لتوفير سبل الراحة للمواطنين في مجال التكنولوجيا من خلال تقديم العديد من التطبيقات التي تخدم المواطنين أونلاين، وذلك لتسديد الفواتير الخاصة بالمنزل مثل الكهرباء والمياه والغاز وفواتير الإنترنت وغيرها، ما يوفر الكثير عن كاهل المواطن المصري.

بعض الخدمات المنزلية التي تقدمها الدولة أونلاين للمواطن

وفي هذا الصدد، يقول خالد يسري، الخبير التكنولوجي، لـ«الوطن»، إن التطبيقات والمنصات التي تم إنشاؤها لمساعدة الناس على الدفع في أي مكان وأي وقت هي عنصر أساسي ومهم في الدولة لتوفير كل سبل الراحة التامة وهناك العديد من المنصات الحكومية المتاحة لخدمة المواطنين مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي يستطيع من خلالها دفع فواتير المياه ومعرفة استهلاك الأسرة من المياه مميزات أخرى، أيضاً منصة منصتك الموحدة لجميع خدمات الكهرباء، حيث يمكنك إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء من مكانك دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الحكومية، فضلاً عن إمكانية سداد فواتير الغاز من المنزل مع إتاحة دفع فاتورة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بنوع الراوتر الخاص بك وأيضاً يمكنك دفع أي فاتورة أو تحويل أموالك أو استخدام زي من الخدمات البنكية من خلال التطبيق الإلكتروني للبنك التابع له.

نشر الثقافة التكنولوجية بين المواطنين

وعلق أيضاً الدكتور علي عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن» أن التحول الرقمي اتجاه مهم جدا قطعت الدولة فيه شوطاً كبيراً، وبذلت جهوداً مثمرة، حيث ساعدت على انتشار ما يسمى بالثقافة التكنولوجية والتحول الرقمي التكنولوجي في الوقت الحالي يساعد الدولة المصرية على الإلمام بالإيرادات في الكهرباء أو الغاز أو المياه وغيرها ووجود قواعد بيانات حقيقة ومعرفة عدد المشتركين بشكل دقيق المسدد، والمتأخر واستهلاك المواطنين في المناطق المختلفة.

تقديم الراحة للمواطنين

وأضاف أنه من الجيد مواكبة المواطنين لتغيرات طبيعة العصر الحالي بالاتجاه نحو التكنولوجيا واستخدام التطبيقات الحالية مثل تطبيق ال فضلا عن الخدمات البنكية الإلكترونية فأى تطور تكنولوجي يظهر يكون من أجل تقديم الراحة للمواطنين لذلك تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لإتاحة كل سبل الراحة للمواطن المصري ما أعطى الفرصة للدولة في التوسع بشكل تدريجي في نشر التطبيقات التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي وأيضاً يستفيد المواطن من توفير الأموال التي يمكن إنفاقها في المواصلات أو مصاريف شخصية التعب والمجهود سيكون لديه نوع من الشفافية من الاستهلاك.