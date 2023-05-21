تقلبات جوية في حالة الطقس.. حرارة مرتفعة وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، لتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الأحد 35 درجة مئوية بينما في جنوب الصعيد تصل إلى 38 درجة مئوية، إلا أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد خلال ساعات النهار تسود ظواهر جوية أخرى تسبب حالة من عدم الثبات في الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية والوادي الجديد، هذا بالإضافة إلى تساقط خفيفة ورعدية على بعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى غد الاثنين، ويصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وبعض محافظات الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويستمر الطقس على نفس الوتيرة «ارتفاع درجات الحرارة والرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار» حتى نهاية الإسبوع وتحديدا يوم الخميس موعد انتهاء الموجه الحارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.