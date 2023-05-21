الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام المقبلة: أمطار ورياح طوال الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع والظواهر الجوية التي تضرب المحافظات حيث يستمر نشاط حركة الرياح وسقوط الأمطار بنسب مختلفة بين الحين والآخر على بعض المناطق، وفقًا لبيان الأرصاد حول أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.

تستعرض«الوطن» حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، والظواهر الجوية المسيطرة، ودرجات الحرارة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد الجوية في بيانها حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر بداية من غد الإثنين حتى السبت 27 مايو المُقبل، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون مائلًا للحرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وحارًا بشدة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يتحول الطقس إلى معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا في مصر

ومن المتوقع ضمن حالة الطقس غدا في مصر، أن تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، وسيناء، وبعض المناطق المكشوفة بالقاهرة، ومحافظات الوجه البحري بين الحين والآخر، بينما تظل نشيطة على السواحل الشمالية الغربية.

كما أنّه من المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق بجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

وفيما يخص أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن يأتي كالتالي:

الثلاثاء 23 مايو 2023: فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20:40% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 24 مايو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الخميس 25 مايو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20:40% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 26 مايو والسبت 27 مايو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما أنّ هناك فرصة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20:30% تقريبًا على ناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25.