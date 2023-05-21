إحالة المتهمين بقتل تاجر وإصابة أحد أفراد أسرته بسبب بيع منزل في حلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية، بإحالة 9 متهمين لمحكمة جنايات القاهرة، في قضية قتل صاحب منزل وإصابة 3 آخرين من أسرته، بمنطقة منشأة جمال عبدالناصر، إثر خلافات على بيع منزل، مع استمرار حبس المتهمين لحين تحديد جلسة لنظرها أمام دوائر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.

استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف

وذكر أمر إحالة المتهمين الـ9 التي حصلت عليه «الوطن»، أن المتهمين بشهر أكتوبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة حلوان، استعرضوا القوة مجهولين ولوحوا بالتهديد والعنف وقتلوا المجني عليه «حسانين أبو العطا حسانين»، وإصابة أحد أفراد أسرته، وهم «وليد أبو العطا. ح» و«محمد أبو العطا. ح»، و«أسامة. علي. ح»، و«رمضان. م. ع»، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطو عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين.

ضربوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ضربوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وأن المتهمين لم يقصدوا من ذلك قتلا، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية، على ضرب المجني عليهم، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريا، وما أن تهيأت لهم الظروف بنشوب مشاجرة فيما بينهم، حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري، فأصابه وأسقطه أرضًا محدثًا به إصابات فخارت قواه ولفظ أنفاسه، وفارق الحياة حال تواجد بقية المتهمين على مسرح الواقعة بمنطقة حلوان البلد للشد من أزره.

عقدوا العزم وبيتوا النية على ضرب المجنى عليهم

واسندت نيابة حلوان للمتهمين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ضرب المجنى عليهم، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وزجاجات وحجارة وكتر، ونهالوا عليهم ضربا بأسلحتهم المعدة لجرمهم سلفًا، فأحدثوا بهم إصابات أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، واتلفوا وآخرين مجهولين زجاج سيارة، بأن ألقوا حجارة عليها، حتى هشموا زجاجها الخلفي وقد جاوزت قيمة التلفيات أكثر من خمسين جنيه.