الرواق السعودي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام

يبحث الكثير من المتابعين في مؤشرات البحث عن تفاصيل الرواق السعودي والذي جرى إطلاق تسميته على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، حسبما أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحسب موقع «العربية».

مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام

الرواق السعودي الذي يتضمن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة، بحسب «السديس»، مضيفا أنه حين أمر الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز، الحاجة لبناء توسعة للمسجد الحرام لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة، وبدأ العمل عليه في عهد الملك سعود عام 1375هـ/1955م، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد، ليستكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف السديس أن الرواق السعودي يحيط بالرواق العباسي ليكون مكملًا له، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل، حيث يتكون من 4 أدوار وهي الدور الأرضي، والدور الأول و الدور الثاني «الميزانين»، والسطح وأصبحت الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي 287 ألف مصل، و107 ألف طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.

الرواق السعودي يوفر مساحات أوسع

أشار إلى أن الرواق السعودي يوفر مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.