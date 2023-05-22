دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية روسية في عدة مقاطعات أوكرانية، بينها: «سومي، دنيبروبيتروفسك، تشيرنيجوف، بولتافا»، كما دوت في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي بيلاروسيا، قالت الحكومة، إنها بلادها مستعدة لتبريد الرؤوس الساخنة في أوروبا، والراغبة في العدوان على «مينسك»، وقال مساعد وزير الدفاع، ليونيد كاسينسكي، في مقابلة مع قناة «أو إن تي» التلفزيونية، ردا على سؤال حول ما إذا كان نشر أسلحة نووية تكتيكية سيكون حماما باردا لبعض الرؤوس الساخنة في أوروبا، إن قوات الطيران أعيد تجهيزها لحمل أسلحة نووية تكتيكية.

إتمام جيش بيلاروسيا دورة تدريبية كاملة على «إس 400»

وأشار كاسينكي، إلى إتمام أفراد الجيش دورة تدريبية كاملة على أنظمة «إس 400» وأنظمة صواريخ إسكندر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، يجري سكرتير مجلس «الأمن القومي» الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، مشاورات أمنية حول الأمن الاجتماعي، العدل والنظام، مع عضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة السياسية الحقوقية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني «تشين فينشينج» في موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال مكتب نائب رئيس «مجلس الأمن» الروسي، دميتري مدفيديف، إن بلاده وفيتنام تعتزمان بحث استخدام العملتين الوطنيتين في التبادل التجاري الثنائي، وإطلاق منظومة الدفاع الإلكتروني الورس «مير» في فيتنام، بما يخدم السياحة والتعامل المالي بين البلدين.

وفي وقت سابق، وصل مدفيديف، إلى فيتنام في زيارة عمل، حيث سيجري، اليوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات مع القيادة الفيتنامية، وسيلتقي المسؤول الروسي، بالرئيس الفيتنامي «فو فان ثونج»، ورئيس الوزراء، فام مينه تينه.

وأشار مكتب مدفيديف، إلى أن المباحثات التي سيجيرها نائب رئيس «مجلس الأمن» الروسي مع مسؤولي فيتنام ستكرس اهتماما خاصا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين البلدين، مضيفا أنه سيتم إطلاق رحلة من «مطار إيركوتسك» إلى مطار هانوي، على متن «إير آيرو»، يوم 4 يونيو المقبل.

وفي تركيا، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن مباحثات بلاده مع الجانب الروسي بشأن التخفيضات على أسعار الغاز لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى التفاوض مع جميع الأطراف «الغاز الأذربيجاني على سبيل المثال».